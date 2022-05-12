ЕС поможет Украине с экспортом сельхозпродукции

12 мая. 17:55

Еврокомиссия представила 12 мая план помощи Украине по обеспечению экспорта сельскохозяйственной продукции.

"Еврокомиссия представляет план действий, направленный на создание "коридоров солидарности", чтобы позволить Украине экспортировать зерновые, а также импортировать необходимую ей продукцию, в частности, гуманитарную помощь, корма и удобрения", - сказано в документе.

ЕК выступает за то, чтобы задействовать транспортные средства стран Европейского союза для организации экспорта с Украины. Участникам рынка предлагается для доставки уже подготовленного для экспорта украинского продовольствия использовать подвижные составы, фуры и суда. При этом в Еврокомиссии готовы предоставить финансовые гарантии для тех, кто едет за товарами на Украину.

Кроме того, ЕК предлагает использовать имеющиеся у стран Евросоюза возможности для складирования продовольствия с Украины, доставка такого продовольствия должна быть в приоритете.

ЕС также просит власти стран Европы оптимизировать процедуру таможенного оформления украинских товаров, обеспечить необходимое число сотрудников для обработки грузов, передает РИА Новости.