Непогода будет царить в Казахстане в пятницу, 13 мая

12 мая. 18:13

Казгидромет предупреждает о шторме и граде в пятницу, 13 мая.

По данным синоптиков, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного циклона, в связи с этим ожидаются дожди, на северо-западе и юге осадки будут особенно сильными, с грозами и градом.

В нескольких регионах объявлены штормовые предупреждения. В Северо-Казахстанской области в пятницу прогнозируется гроза, утром туман. Ветер днем юго-восточный с порывами до 15-20 м/с. Гроза и шквал в пятницу случатся также в Кызылординской области, в центре и на севере региона ветер северо-западный до 15-20 м/с.

В Карагандинской области синоптики обещают грозу и ветер до 15-20 м/с.

Гроза, град, шквал в пятницу прогнозируются на востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской области, на северо-востоке также порывы ветра 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Алматинской области в пятницу случится гроза, ветер северо-западный, до 15-20 м/с.

В Атырауской области днем 13 мая ожидается пыльная буря, ветер юго-западный, западный, на большей части области порывы 15-20 м/с, на западе области до 23 м/с.

В Нур-Султане в пятницу будет облачно, днем до плюс 20-22, ночью плюс 7-9. В Алматы ожидается гроза, днем 20-22 градуса тепла, ночью плюс 13-15. В Шымкенте воздух ночью прогреется до плюс 12-14, днем плюс 25-27.