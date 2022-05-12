Литва отзывает посла из России

12 мая. 17:59

В июне Литва отзовет посла из России и закроет генконсульство в Санкт-Петербурге, следует из документов, опубликованных в четверг на сайте парламента страны.

"Освободить с 1 июня 2022 года Чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Российской Федерации... Эйтвидаса Баярунаса от должности", - говорится в документе.

Проект декрета об отзыве посла был подготовлен МИД Литвы.

"Ликвидировать с 7 июня 2022 года генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге", - сообщается в другом документе.

Ранее глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис сообщил, что Литва понижает уровень дипломатических отношений с Россией.