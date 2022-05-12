Финнам не понравились слова президента о России с отсылкой к Гоголю

12 мая. 17:36

Президент Финляндии Саули Ниинисте резко высказался о России и вступлении в НАТО, его слова вызвали негодование среди финнов.

Финский лидер обратился к Москве со словами "посмотрите в зеркало", он имел в виду, что Хельсинки вынуждены присоединиться к НАТО из-за якобы "российской агрессии".

Местное издание Helsingin Sanomat отметило, что это были "исторически резкие слова, сказанные в манере, которую нечасто можно услышать от Финляндии".

Издание Ilta Sanomat увидело в речи Ниинисте отсылку на пословицу-эпиграф к произведению Николая Гоголя "Ревизор" - "на зеркало неча пенять".

"В некоторых случаях разумнее воздержаться от фразеологизмов, это может привести к путанице", - уверен один из пользователей Twitter.

"О Боже, теперь его слова войдут в историю как обвинения в адрес России", - добавил другой финн.

"Президент намеренно оставил недосказанность в речи, чтобы потом все отрицать", - отметил еще один комментатор.

Ранее президент Финляндии заявил, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, чтобы укрепить свою безопасность.