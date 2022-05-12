Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы встретятся 16-17 мая

12 мая. 17:31

Встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы запланирована на 16-17 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что встреча пройдет в Москве. "Хочу вас проинформировать, что мы с азербайджанскими коллегами общались по вопросу создания комиссий по делимитации и пограничной безопасности. И, кажется, с вице-премьером Оверчуком есть договоренность, что 16-17 мая по коммуникациям собираются встретиться в Москве", - сказал Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что есть также договоренность о проведении в эти же дни двухсторонней встречи в Москве по делимитации и пограничной безопасности.