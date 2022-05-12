Президент Туркменистана принял приглашение Путина посетить Россию

12 мая. 17:12

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить с официальным визитом Россию, об этом в четверг по итогам встречи с президентом Туркменистана сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я передала привет от президента РФ Владимира Владимировича Путина, он попросил меня это сделать и подтвердил приглашение президенту Туркменистана приехать с официальным визитом в РФ. Он приглашение принял. Даты возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - рассказала Матвиенко.

По ее словам, туркменский лидер подчеркнул преемственность политики в отношении России и выразил заинтересованность в расширении развития экономического сотрудничества.