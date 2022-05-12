Лавров - Байрамову и Мирзояну: Москва заинтересована в создании условий для полноценной нормализации между Баку и Ереваном

12 мая. 16:38

Россия заинтересована в повышении доверия между Азербайджаном и Арменией, а также создании условий для полноценной нормализации между Баку и Ереваном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на трехсторонней встрече с азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Лавров в начале переговоров поблагодарил коллег, которые откликнулись на предложение российской стороны "воспользоваться участием СМИД СНГ для проведения встречи": это "позволит продолжить совместную работу по мониторингу выполнения трехсторонним заявлений" лидеров стран.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания", - указал российский министр.

"Я рассчитываю, что сегодняшняя встреча позволит продвинуться по пути, который был начертан нашими руководителями", - подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел Азербайджана назвал встречу "хорошей возможностью обсудить прогресс, который может быть достигнут", а также выразил сожаление в связи с отсутствием "прогресса в работе по открытию транспортных коммуникаций".

"Знаю, что контакты между коллегами продолжаются. И считаем, что есть хорошая перспектива, хорошая возможность добиться результата и исполнения трехсторонних заявлений полностью", - указал Байрамов.

"В последнее время у нас были достаточно интенсивные контакты с точки зрения запуска процесса делимитации государственной границы. Считаю, что есть хорошие наработки, понимание с точки зрения состава и репрезентативности сторон в комиссии по вопросам делимитации, и также считаю, что в ближайшее время можно будет как минимум запустить данный процесс", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Баку готов запустить работу над мирным договором, выразил убежденность, что встреча в Душанбе, в целом продолжение контактов, положительно скажутся на продолжении дискуссии.