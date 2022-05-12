Роспотребнадзор предупредил о растущей активности клещей

12 мая. 16:29

Клещи активизируются и наступил самый пик, стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы не жили, предупредил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.

"На данный момент, сказать, стало ли клещей больше или меньше, дать такую оценку по России не представляется возможным, потому что в каждом регионе численность клещей может меняться и варьировать по-своему и отличаться от соседних регионов. Однако этот сезон идет уже прямо сейчас", - сказал он.