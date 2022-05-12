"Плевок в душу": Латвия избавляется от героев-освободителей

Власти Латвии пошли еще на один шаг, наносящий удар по памяти о победе в Великой Отечественной войне. Парламент республики разрешил снести памятник освободителям Риги. Об этом говорится в сообщении на сайте Сейма.

В частности, латвийский парламент поддержал законопроект о приостановке действия двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях, что автоматически открывает дорогу к демонтажу советских памятников. "Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации", - говорит председатель комиссии Сейма Латвии Рихардс Колс.

Как и ожидалось, в Москве крайне негативно восприняли решение латвийских законодателей. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала членов Сейма "вурдалаками".

Законопроект стал логическим продолжением того давления, которые власти прибалтийской страны уже много лет оказывают на русскоязычное население и советское прошлое. Последний пример – судьба цветов, которые принесли жители Риги к памятнику освободителям 9 мая, три дня назад. Местная администрация, едва дождавшись окончания празднования Дня Победы, тракторами расчистила площадь и подножье мемориала от цветов. Однако жители Риги принесли новые и даже организовали охрану монумента.

Видимо понимая, что стереть память истреблением цветов не получится, латвийские парламентарии пытаются теперь устранить, по их мнению, "корень зла" - сам мемориал. В День Победы в Латвии предприняли ряд других провокационных действий против России. Нескольких известных россиян объявили персонами нон грата в республике: певца Филиппа Киркорова, артиста Владимира Винокура, юмориста Евгения Петросяна и тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову. На улицах Риги полиция задержала большое число лиц с портретами участников ВОВ.

В антироссийских действиях усердствуют и соседи Латвии. На следующий день после празднования Победы сейм Литвы назвал Россию "террористическим государством". Литва одной из первых стран ЕС в апреле отказалась покупать российскую нефть. 20 апреля Эстония запретила собрания с георгиевскими лентами и флагами России 9 Мая, а на следующий день – въезд российским и белорусским артистам, одобряющим российскую военную спецоперацию на Украине.

Шеф-редактор Sputnik-Литва, политолог Марат Касем считает, что для Латвии это "эпохальный момент". Если ранее Латвия как-то "прикрывала свои националистические взгляды", то теперь после решения сейма по памятнику "маски сброшены".

Почему закон принят именно сейчас? Эксперт связывает тайминг с парламентскими выборами: "В октябре состоятся парламентские выборы, которые определят вектор развития государства. Хотя кощунственно так говорить, когда мы имеем в виду памятник освободителям. Тем не менее, с политологической точки зрения это будет выглядеть именно так".

Снос памятника обойдется правительству Латвии в немалый бюджет, так как памятник "огромный, высокий, мощный, монументальный", поэтому здесь не обойдется без "известной латвийской коррупции".

Латвийское правительство решилось на снос памятника именно после событий 9 мая 2022 года. Оно увидело, что цветы несет молодое поколение, которое не ассимилировалось.

"Для русских, русскоязычных, украинцев, азербайджанцев, евреев, в общем всех не латышей было переломным моментом, когда 9 мая уничтожили цветы при помощи трактора. На следующий день 10 мая вновь люди пришли и принесли цветы, выложив огромное поле цветов - 77 рядов с цветами в ознаменование 77-летия со дня победы над фашизмом. Это был очень мощный, красивый шаг. Власти увидели, что за 30 лет не ассимилировалась русская общественность, что они не смогли изменить подсознание русского человека. Они увидели просто огромное количество молодых", - рассказал Марат Касем.

Эксперт опасается, что в Латвии может дойти до гражданской войны, потому что "найдутся люди, которые пойдут защищать памятник физически, и будут столкновения, и прольется, к сожалению, кровь". Опыт насилия уже имел место во время сноса "Бронзового солдата" в эстонском Таллине. "Это был плевок в душу, когда трактор выехал и начал загребать все это, как мусор какой-то, как опавшую листву, эти цветы, красиво и аккуратненько уложенные", - добавил он.