Путин: санкции Запада приведут к труднообратимым последствиям

12 мая. 16:12

Продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям, заявил президент России Владимир Путин.

"Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза", - сказал глава российского государства в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам.

Далее Путин акцентировал внимание на том, что последствия затронут и граждан беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.