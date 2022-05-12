Стали известны подробности встречи Лаврова и Байрамова в Душанбе

12 мая. 16:08

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что переговоры проходят в период, когда российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень - союзнического взаимодействия.

"Любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, которые поставлены президентами, весьма и весьма ценна. Хочу также отметить, что мы отмечаем в этом году 30-летие дипломатических отношений, целый ряд очень красочных, ярких мероприятий готовится, в ближайшее время должны подготовить к изданию сборник российско-азербайджанских документов", - цитирует российского министра ТАСС.

Лавров обратил внимание и на экономическое взаимодействие стран. "Две недели назад было очередное заседание в Баку, нам кажется, что оно было весьма и весьма полезным, чтобы двигаться в направлении всех решений наших руководителей", - указал дипломат.

По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что во второй половине текущего года получится организовать очередной межрегиональный форум. Изначально формат был инициирован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. С тех пор, по данным Лаврова, в мероприятиях, которые проводятся в рамках этого форума, участвуют 70 регионов России.

Детали переговоров рассказали и в МИД Азербайджана: в сообщении ведомства говорится, что дипломаты обсудили вопросы развития двусторонних отношений по различным направлениям.

Лавров и Байрамов обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, еще раз обратили внимание на важность полного выполнения подписанных ранее трехсторонних заявлений для обеспечения мира и безопасности, указали на важность реализации шагов по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Министры также провели обмен мнениями по вопросам, входящим в повестку дня региональной и международной безопасности.