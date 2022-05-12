В Крыму осудили пятерых членов "Хизб ут-Тахрир"*

12 мая. 16:01

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым жителям Крыма, которые принимали участие в ячейке запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщил адвокат одного из осужденных Эмиль Курбединов.

Отмечается, что обвиняемых признали виновными по статьям об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 ) и в подготовке к насильственному захвату власти (часть 1 статьи 30, статьи 278 УК).

Тофику Абдулгазиеву, Владлену Абдулкадырову, Иззету Абдуллаеву и Меджиту Абдурахманову дали по 12 лет колонии строгого режима, и один год ограничения свободы, Билял Адилов - 14 лет и полтора года ограничения свободы. Первые пять лет срока все они должны провести в тюрьме.

Данная информация подтверждена пресс-службой суда. Вину осужденные не признают. Их защита обжалует приговор в Апелляционном военном суде во Власихе (Московская область).

Напомним, все пятеро подсудимых были в числе 24 человек, которых задержали в марте 2019 года в Крыму и Ростове-на-Дону. В пресс-релизе ФСБ их назвали "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в Крыму.