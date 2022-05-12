В Германии рассказали о заполненности газовых хранилищ

12 мая. 15:43

Газохранилища Германии заполнены на 39%, этот уровень выше, чем для аналогичного периода в 2021 году, сообщает Федеральное сетевое агентство.

"Актуальный уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 39%. Это значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов", - сказано в докладе.

В ведомстве отметили, что газоснабжение после введения Москвой санкций против дочерних компаний Газпрома стабильно. Объем поступающего газа в Германии остается "практически неизменным" за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. При этом, по данным агентства, закупочные цены возросли на 14%, что находится в рамках коридора колебаний цен в последние недели.