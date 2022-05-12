Штайнмайер допустил переговоры с Зеленским на Украине

12 мая. 15:41

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что не исключает возможности посещения Украины и встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, в настоящее время дипломатические разногласия между Германией и Украиной устранены, и, этому, в том числе способствовали недавние визиты в Киев председателя Бундестага Бербель Бас и министра иностранных дел Анналены Бербок, а также возобновление работы посольства Германии в столице Украины. "Это сигналы, поступившие в Киев. Вот почему сейчас необходимо решить, кто будет продолжать совершать поездки и в какое время", - сказал он в интервью телеканалу МDR, передает ТАСС.

Штайнмайер уточнил, что в настоящее время у него нет конкретных планов визита в краткосрочной перспективе. "Однако полагаю, что в свое время я также снова встречусь с господином Зеленским", - сказал президент Германии.