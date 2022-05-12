Лавров, Байрамов и Мирзоян проводят трехсторонние переговоры

12 мая. 15:52

Трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении проходит сегодня в Душанбе "на полях" заседания Совета глав МИД стран СНГ. Фотографию с переговоров опубликовала в своем канале в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

О том, что она состоится в четверг, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, он, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудят ход реализации договоренностей лидеров РФ, АР и РА, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Лавров уже провел переговоры с азербайджанским коллегой, после прошла встреча с армянским министром.