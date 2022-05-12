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Лавров проводит переговоры с Мирзояном в Душанбе

Мария Захарова

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян проводят встречу в Душанбе "на полях" заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, об этом сообщила в своем канале в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она также опубликовала фотографию с переговоров.

Ранее сегодня Лавров в Душанбе встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "На полях" заседания запланирована и трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

ФОТО Мария Захарова
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