Лавров проводит переговоры с Мирзояном в Душанбе

12 мая. 15:19

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян проводят встречу в Душанбе "на полях" заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, об этом сообщила в своем канале в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она также опубликовала фотографию с переговоров.

Ранее сегодня Лавров в Душанбе встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "На полях" заседания запланирована и трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.