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Главы МИД России и Азербайджана обсудят вопросы глобальной безопасности

Главы МИД России и Азербайджана обсудят вопросы глобальной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что обсудит с ним проблематику глобальной безопасности и региональные вопросы.

"Естественно, будет хорошая возможность обсудить вопросы и регионального развития, а также вопросы глобальной безопасности", - приводит его слова РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что в последнее время встречи в большей степени посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации отношений между Баку и Ереваном, имплементации трехсторонних заявлений.

Байрамов добавил, что обсуждение повестки на предстоящем трехстороннем формате с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении будет очень плодотворным.

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