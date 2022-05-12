Главы МИД России и Азербайджана обсудят вопросы глобальной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что обсудит с ним проблематику глобальной безопасности и региональные вопросы.
"Естественно, будет хорошая возможность обсудить вопросы и регионального развития, а также вопросы глобальной безопасности", - приводит его слова РИА Новости.
Глава ведомства отметил, что в последнее время встречи в большей степени посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации отношений между Баку и Ереваном, имплементации трехсторонних заявлений.
Байрамов добавил, что обсуждение повестки на предстоящем трехстороннем формате с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении будет очень плодотворным.