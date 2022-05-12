В Грозном будут производить арматуру

12 мая. 15:07

Завод по производству стальной арматуры и цех по производству металлоконструкций будет открыт в Грозном, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев, уточнив, что площадь объекта составит 10 га.

По словам собеседника ТАСС, завод и цех будут находиться на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный"

"Целью проекта является создание завода по производству стальной арматуры, цеха по производству металлоконструкций, производство и реализация арматурного проката", - сказал он.

Далее Шаптукаев отметил, что благодаря запуску проекта в республике появится 130 рабочих мест.