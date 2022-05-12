Закир Гасанов встретился с начальником Главного разведывательного департамента Минобороны Казахстана

12 мая. 14:58

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в АР делегацией во главе с начальником Главного разведывательного департамента Минобороны Казахстана генерал-лейтенантом Сериком Изтлеуовым. Такое сообщение распространило азербайджанское оборонное ведомство.

"Поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что отношения между нашими государствами зиждутся на крепкой исторической основе и теплых, братских отношениях", - сказано в нем.

Закир Гасанов подробно проинформировал делегацию из Казахстана о работе на освобожденных территориях, реформах, ведущихся в армии с учетом боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне Азербайджана, и модели ВС Турции.

Передав приветствия министра обороны Казахстана, Серик Изтлеуов подчеркнул большое значение взаимных визитов для расширения военного сотрудничества.

"На встрече была особо отмечена важность проведения совместных учений в деле повышения профессионализма военнослужащих обеих стран", - указали в МО АР.

В заключение стороны обменялись мнениями "по текущему состоянию, перспективам развития сотрудничества в военной, военно-образовательной сферах, в военной разведке и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес".