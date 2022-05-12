Мотоциклы "Урал" начнут производить в Казахстане с июня

12 мая. 14:49

Производство мотоциклов "Урал" российского завода Ural Motorcycles в Петропавловске (Северо-Казахстанская область) планируется начать в июне, рассказали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"В настоящее время в городе Петропавловск планируется крупноузловая сборка полноприводных мотоциклов "Урал", ориентированных на экспорт в западные страны", - цитирует сообщение "Интерфакс".

На первом этапе на производстве будет создано 25 рабочих мест. В перспективе уровень локализации производства планируется наращивать.

Напомним, ранее министр индустрии Каирбек Ускенбаев сообщал, что Ural Motorcycles перенесет производство на площадку машиностроительного завода "Казтехмаш" в Петропавловске.