В Совфеде РФ предложили вывезти памятник освободителям Риги

12 мая. 14:46

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров призвал забрать из Латвии памятник освободителям Риги, если руководство страны надумает снести его.

Ранее латвийский парламент дал согласие на демонтаж монумента.

"В принципе, если они дадут нам это сделать (забрать памятник), тогда надо вывозить", - цитирует Джабарова РИА Новости.

По его словам, постоянное осквернение военных мемориалов "будет приносить нам боль". "Если они позволят вывезти памятник, но, боюсь, они не позволят", - заключил сенатор, добавив, что "будем работать по линии МИД, дипломатов"