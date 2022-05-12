Путин: санкции провоцируют глобальный кризис, но мы справляемся

12 мая. 14:35

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, заявил, что санкции против России во многом и провоцируют глобальный кризис, а авторы руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по экономикам Европы и США.

"Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе", - сказал он, отметив, что в некоторых странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия "уверенно справляется со всеми внешними вызовами". По его словам, инфляция в стране замедляется и приближается к целевым показателям ЦБ.

"Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента - это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции", - уточнил глава государства.

Помимо этого, Путин допустил в текущем году рекордный урожай зерна. "По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России", - сообщил он, добавив, что это позволит с запасом обеспечить внутренние потребности, а также нарастить поставки на глобальный рынок для партнеров.

Кроме того, глава государства рассказал об укреплении курса рубля, отметив, что среди всех валют мира он показывает лучшую динамику.

Также президент призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы граждан России, что является "важнейшим показателем успешности социально-экономической политики".

"Для обеспечения здесь позитивной динамики нужно поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты", - подытожил Путин.