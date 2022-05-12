Вице-премьер России сегодня прилетит в Ереван

12 мая. 14:34

Делегация во главе с вице-премьером России Алексеем Оверчуком прибудет в Ереван сегодня, сообщается на сайте кабмина РА.

Вице-премьер Мгер Григорян поручил главе МИД страны и начальнику Службы госпротокола подготовить программу визита и обеспечить проведение мероприятий согласно протоколу, передает Sputnik Армения.

Повестка визита не уточняется.

Напомним, Алексей Оверчук возглавляет российскую часть рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе, в которую также входят представители Армении и Азербайджана.