Юг Узбекистана потрясла на 6

12 мая. 14:17

Землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано сейсмологами в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. Данных о разрушениях и пострадавших данных нет.

Как сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС, подземные толчки магнитудой 6 зафиксированы в 15.27 (13.27 мск) с эпицентром в Сурхандарьинской области в 411 километрах в юго-западном направлении от Ташкента, очаг залегал на глубине 15 километров.

Уточняется, что в Сурхандарьинской области ощущались подземные толчки в 4-5 баллов, в Кашкадарьинской – 4 балла, Самаркандской, Джизакской, Бухарской, Сырдарьинской и Ташкентской - 3 балла, в Ташкенте – 2-3 балла, передает РИА Новости.