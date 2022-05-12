Внук зарезал дедушку и сжег его тело в Дагестане

12 мая. 13:59

Страшное преступление раскрыто в Карабудахкентском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне в полицию поступил сигнал о том, что примерно в 17:00, на берегу моря, между Избербашем и Махачкалой было найдено обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти - 68-летнего жителя Избербаша.

Оказалось, что между пенсионером и его 18-летним внуком вспыхнул конфликт, и юноша нанес дедушке ножевые ранения, убив его, а затем поджег тело и оставил его на берегу.

"Подозреваемый в совершении преступления скрылся с места на автомашине марки "ВАЗ-2114", принадлежащей убитому", - отметили в полиции.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.