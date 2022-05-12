Ислам Кураев: "От развития связей Казахстана с Турцией и Азербайджаном выиграют все"

На этой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Турцию, где провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи было принято решение о переходе двух стран к уровню расширенного стратегического партнерства. Важное место в их совместном заявлении заняли планы по развитию международных транспортных коридоров, включая коридор "Восток-Запад", фундаментальной частью которого является железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс". О заинтересованности Казахстана в транскаспийской логистике "Вестник Кавказа" побеседовал с политологом Исламом Кураевым.

- На ваш взгляд, что стимулирует сегодня Казахстан развивать экономические отношения с Турцией и Азербайджаном?

- За последние несколько лет случился целый ряд значимых событий, которые так или иначе повлияли на потенциал расширения связей между Казахстаном и Турцией в культуре, политике и экономике. Если же говорить непосредственно о факторах влияния в экономическом аспекте, то их три.

В первую очередь, это завершение Карабахской войны, итогом которой стало возвращение Азербайджаном своей исконной территории. Второй фактор – это ухудшение отношений России с мировым сообществом из-за Украины. Третий, тоже немаловажный – развитие в целом союзнических отношений между тюркскими государствами и преобразование Тюркского совета в Организацию тюркских государств.

Все они так или иначе способствовали тому, что Казахстан начал поиск новых путей грузоперевозок. Отсюда закономерное внимание к коридору "Восток-Запад", маршруту через Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Турцию.

- Как санкции Запада против России воздействуют на интересы Казахстана?

- Дело в том, что около 75% всего экспорта Казахстана завязано на транзитную линию России и Белоруссии. Соответственно, если поставлять товары по этому маршруту становится тяжело, казахстанские поставщики вынуждены искать альтернативные варианты.

Важно понимать, что у России будут своего рода сложности не только в экономике, но и в техническом обеспечении грузоперевозок. Из-за определенного дефицита бюджета будут сложности и с логистикой, и с качеством продукции. Так что Казахстан в любом случае будет искать альтернативу.

Переориентирование экономики на турецкий вектор поставок через Азербайджан и Грузию будет играть важную роль и в торговом балансе, и в обеспечении экономической безопасности Казахстана. Поэтому прошедшая встреча между Эрдоганом и Токаевым в Турции имеет большое значение для будущего Казахстана.

- В чем, на ваш взгляд, интерес Турции?

- Турция сейчас стремится стать макрорегиональным хабом грузоперевозок. Эта цель находится в центре экономической стратегии республики. В самой Турции мы наблюдаем строительство больших развязок, новых дорог и альтернативных путей коммуникаций. Отношения, которые выстраиваются сегодня между Казахстаном и Турцией, можно назвать малой частью глобального инфраструктурного проекта, в который вместе с ними вовлечены Азербайджан, Грузия, страны Центральной Азии, Китай и другие государства. Идет выстраивание логистической альтернативы.

Среди торговых альтернатив у Казахстана есть Китай, но европейский рынок более перспективен. И в данном случае Казахстану важно, что у него есть хорошие отношения с Азербайджаном, Грузией и Турцией, поскольку эти страны могут в рамках двусторонних и многосторонних отношений предоставить Казахстану выгодные условия поставок товаров. Каждая из стран от этого только выиграет.