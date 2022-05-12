Что мешает Армении достичь мира с Азербайджаном, чем привлекает Ереван в туристическое межсезонье, из-за чего разругались Генпрокуратура и Следственный комитет - Анализ армянских СМИ за 6 – 12 мая

Власти Армении сделают все для достижения мира в регионе, - заявил, выступая в институте международных отношений в Нидерландах, премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что правительство готово идти по сложному пути, несмотря на критику, – пишут армянские СМИ.

Армения готова идти по пути мира с Азербайджаном

Задача и мандат армянского правительства в том, чтобы сделать все для установления мира, цитирует Пашиняна Sputnik Армения. "Премьер заявил об этом в ходе своего визита в Нидерланды, где акциями его встретили как сторонники, так и противники. Это означает одно: повестка мира, которую провозгласили власти Армении, не воспринимается однозначно, есть много критики на этот счет, и руководство страны это осознает. "Мы выслушиваем эту критику, анализируем ее и пытаемся понять. Но задача легитимно избранного правительства – идти по трудному пути, так как легкие пути никогда не ведут к хорошим результатам. А результат, который мы ожидаем, сводится к следующему – эпоха мирного развития для нашей страны и региона", – пояснил Пашинян.

Также армянский премьер заверил: в скором будущем состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении, а также представителей двух стран по вопросам демаркации и делимитации границы. "Должен подтвердить свою позицию, в соответствии с которой мы готовы вести переговоры. В ближайшее время планируется встреча наших представителей по демаркации и делимитации, состоится также встреча министров иностранных дел. Мы прошли через очень тяжелые испытания, но я убежден, что мы на правильном пути", - отметил глава армянского правительства", пишет издание.

Ранее в армянском кабмине заявили, что Никол Пашинян и Ильхам Алиев по итогам встречи 6 апреля в Брюсселе поручили своим МИДам начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года.

Напомним, в Армении уже несколько недель проходят акции протеста против политики властей. Оппозиция обвиняет армянского премьера в предательстве интересов страны и пораженчестве, требуя его отставки.

Чем привлекает туристов в межсезонье Армения

Ереван наводнили граждане из стран ближнего зарубежья - кто-то приехал отдохнуть и переждать кризис, а кто-то и присматривается к жилью и работе в расчете на долгосрочную перспективу, - пишет колумнист интернет-издания Spuntik Армения. "В Ереван стали активно приезжать иностранцы: у каждого гостя своя мотивация, своя история, свои планы. Пик туристического сезона еще не настал, а в аэропорту "Звартноц" уже необычное оживление.

Перекрыв россиянам воздушные пути в другие страны, Запад сыграл на руку армянскому туристическому бизнесу, но взбодрился не только он. Растет спрос на аренду недвижимости, гостям выпал неожиданный шанс ощутить на своей "шкуре" плюсы и минусы перепадов политической стабильности. Высказываться по поводу происходящего гости воздерживаются, в политическую жизнь страны не вмешиваются, но, оценивая происходящее в Ереване, признаются, что ничего похожего видеть у себя дома не хотели бы. Впрочем, настаивать на том, что Армению ожидает массовый наплыв деловых людей и невиданный приток иностранных инвестиций преждевременно. Да, есть среди гостей Еревана люди, которые приехали осмотреться, возможно, кто-кто решит задержаться подольше – дело хозяйское, вопрос в том, чтобы Армения продолжала оставаться близкой не только по географии, но и по сердцу.

Плюсов много: в министерстве экономики заверили, что гражданам стран ЕЭАС хлопотать о получении вида на жительство и права на работу не потребуется. Еще один широкий шаг в правильном направлении: создана рабочая группа по переносу бизнеса из других стран в Армению. Вопрос: как в таком случае быть оппозиции, ругающей нынешнюю власть за то, что иностранный бизнес в Армению не идет? А вот взял да пришел. Ответ может быть один – и слава Богу, мы же сами себе не враги.

Что еще в плюсе для ереванцев? При всем при том, новые лица и разноязычная речь – это то, чего, как мне кажется, исстари мононациональной Армении всегда не хватало и сегодня этот пробел в какой-то мере заполняется.

Что беспокоит приехавших? Из наиболее часто задаваемых вопросов - как наложенные на Россию санкции повлияют на экономику Армении, порядок финансовых операций между российскими (белорусскими, украинскими и т.д.) хозяйствующими субъектами? Система SWIFT в России уже не работает, как это влияет на банковскую систему Армении? Вопросов много, на некоторые из них Центробанк Армении уже ответил, но они все равно не иссякают", - пишет автор публикации.

Генпрокуратура и СК Армении "сцепились" из-за недавнего ДТП

Между Генпрокуратурой Армении и Следственным комитетом (СК) страны назрел серьезный конфликт из-за недавнего трагического ДТП с участием полицейского автомобиля, - читаем в газете "Жоховурд". "Сопровождавший кортеж премьер-министра Армении автомобиль полиции, за рулем которого сидел майор Арам Навасардян, совершил смертельный наезд на беременную женщину. Полицейского позже не стали арестовывать, ограничившись подпиской о невыезде. И вот теперь, по сведениям газеты, прокуратура дала указание обсудить вопрос ареста Навасардяна, учитывая и то обстоятельство, что водитель покинул место ЧП.

Однако Следственный комитет отказался его выполнить, что и спровоцировало конфликт между двумя правоохранительными структурами. СК представил свои возражения на доводы надзорного ведомства. Не исключено, что в итоге уголовное дело могут передать в производство Службы нацбезопасности (СНБ) Армении. Издание отмечает, что единственная надежда генпрокурора на СНБ, так как отношения между прокуратурой и Антикоррупционным комитетом (бывшая Специальная следственная служба, выполняющая следственные функции) крайне натянутые.

Напомним, автомобиль дорожной полиции 26 апреля насмерть сбил беременную женщину – 28-летнюю Сону Мнацаканян. Инцидент произошел на перекрестке улиц Пароняна и Лео в Ереване. Водитель машины не остановился и уехал с места происшествия. Спустя два часа он вернулся и был задержан, однако позже его отпустили под подписку о невыезде.

Иран вводит налог для армянских грузовиков

Автомобили с армянскими государственными номерами с 21 мая будут платить на въезде в Иран $120, - пишет телеграм-канал "Иран сегодня" со ссылкой на офис по международным грузоперевозкам организации дорожных грузоперевозок и обслуживания Ирана. "Решение принято в ответ на действия армянской стороны. Ереван с 2018 года взимает пошлины с машин с иранскими госномерами, кроме того, с начала 2021 года армянская сторона в одностороннем порядке отменила возможность погрузки и разгрузки на терминале в Мегри. Тегеран давно поднимал вопрос дорожного налога в Армении, считая тарифы завышенными. Более того, между иранскими и армянскими грузоперевозчиками действует договоренность: иранские фуры доезжают до границы с Арменией, там разгружают товар, далее в Армению его завозят армянские фуры. С 2018 года было принято временное решение, согласно которому иранские грузоперевозчики могли заезжать на терминал на расстоянии не более 1 км. Этот вопрос всегда обсуждался на встречах официальных лиц Армении и Ирана", - напоминает издание.

Что пугает депутатов от правящей партии

Депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" уже несколько недель избегают посещения общественных мест, увеселительных заведений, ресторанов, кафе, - читаем в газете "Грапарак". "Они опасаются, что станут мишенью оппозиции и их сторонников, как это произошло с главой медиахолдинга "Антарес" Арменом Мартиросяном и актером Сосом Джанибекяном. Такую осторожность они проявляли и ранее, сразу после 44-дневной войны. Тогда некоторые из них даже сменили прически и наняли телохранителей", – отмечает газета.

Иран готов нарастить экспорт газа в Армению

Иран обсуждает возможность наращивания поставок газа в Армению, - заявил в Ереване министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбиан, пишет интернет-издание Sputnik Армения. "Министр ранее принял участие в заседании армяно-иранской межправительственной комиссии, заявив: препятствий для роста объемов поставок "голубого топлива" нет. У Армении и Ирана высокий уровень политических отношений, чего нельзя сказать об экономической сфере. В то же время возможно существенно увеличить товарооборот, учитывая договоренности, достигнутые в сфере энергетики, транспортных коридоров, транзитных путей.

Сейчас Иран поставляет в Армению газ, на котором работает Ереванская ТЭЦ и частично другие тепловые станции. За каждый кубометр газа Армения отправляет в Иран три киловатт-часа электричества, а излишек производства (от 1 до 1,5 киловатт/часов) оставляет себе. Ежегодно в республику в рамках этой сделки поставляется около 400 млн кубометров голубого топлива", - напоминает автор публикации.

Властям посоветовали отказаться от идеи ответных митингов

Параллельные акции оппозиции и властей Армении могут иметь необратимые последствия, - читаем в газете "Грапарак". "В первые дни уличной борьбы, инициированной оппозицией, депутаты от партии власти обсуждали сценарии проведения ответных митингов, как это произошло после 9 ноября 2020 года. Однако представители правоохранительных органов призвали премьер-министра Пашиняна не идти на такой шаг, так как численность людей, выступающих против власти, сейчас выше, чем было после войны, и акции двух противоборствующих лагерей могут иметь необратимые последствия", – отмечает издание.