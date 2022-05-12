Две станции метро откроются в Алматы в июне

12 мая. 13:38

Две новые станции метро заработают в Алматы в июне, рассказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района.

"Ввиду "транзитного" расположения Ауэзовского района фиксируется перегруженность транспортного потока, которая негативным образом сказывается на уровне комфорта проживания для жителей Ауэзовского района", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Градоначальник пояснил, что в июне откроются станции метрополитена "Сары-Арка" и "Момышулы", благодаря которым ежедневный пассажиропоток метро вырастет с 40 до 86 тыс человек.