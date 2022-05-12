Кремль: мы сделали все, чтобы не проводить спецоперацию в Украине

12 мая. 13:28

Россия делала все, чтобы не проводить операцию на территории Украины, однако с нами никто не стал разговаривать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До начала специальной военной операции Владимир Путин и российская сторона предприняли действия, для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога в последние два месяца не было", - цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, прямого столкновения России и НАТО хотят избежать обе стороны, об этом говорили даже в Вашингтоне. При этом Песков подчеркнул, Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается каким-то образом влезть в спецоперацию на Украине, напомнив о заявлениях Путина, начиная с 24 февраля.