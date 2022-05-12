Москва наполовину отрезала Германию от российского газа

12 мая. 13:26

Германские "дочки" "Газпрома" накануне прекратили получать газ из России, рассказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек, выступая в бундестаге.

Он напомнил, что накануне вечером президент РФ Владимир Путин опубликовал указ о санкциях против европейских предприятий.

"В Германии "Газпром" и его "дочки" больше не получают газа из России", - цитирует главу Минэкономики "Интерфакс".

Хабек отметил, что Германия отслеживала ситуацию и подготовились к такому развитию событий. "Рынок может компенсировать отсутствие газовых поставок из России", - считает министр.

Напомним, введенные накануне ответные санкции России распространяются и на управляемую властями ФРГ группу Gazprom Germania, в том числе и на торговую группу Wingas/WIEH/WIEE, владеющую большим пакетом долгосрочных контрактов на поставку газа из РФ - это около половины поставок "Газпрома" в ФРГ.