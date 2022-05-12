Столтенберг: Финляндию тепло примут в НАТО

12 мая. 13:25

Финляндия будет тепло принята в НАТО, заверил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В то же время, по его словам, для приема страны в НАТО, Хельсинки должен подать заявку о вступлении. "Если Финляндия решит подать заявку, она будет тепло принята в НАТО, и процесс приема [в альянс] будет гладким и быстрым", - цитирует Столтенберга Reuters.

Далее генсек НАТО обратил внимание на то, что Финляндия – уже один из ближайших партнеров НАТО, который вносит важный вклад в обеспечение евроатлантической безопасности.