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Столтенберг: Финляндию тепло примут в НАТО

Столтенберг: Финляндию тепло примут в НАТО

Финляндия будет тепло принята в НАТО, заверил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В то же время, по его словам, для приема страны в НАТО, Хельсинки должен подать заявку о вступлении. "Если Финляндия решит подать заявку, она будет тепло принята в НАТО, и процесс приема [в альянс] будет гладким и быстрым", - цитирует Столтенберга Reuters.

Далее генсек НАТО обратил внимание на то, что Финляндия – уже один из ближайших партнеров НАТО, который вносит важный вклад в обеспечение евроатлантической безопасности.

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