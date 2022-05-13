Крым-2022: как и за сколько добраться

В связи с ограничениями на поездки за границу у многих жителей России возник вопрос, куда поехать на время отпуска с семьей. Крымский полуостров – отличное место для любителей и спокойного, и культурного, и активного, и шумного отдыха. Расскажем, как добраться до южного региона России в 2022 году.

Единственный аэропорт, расположенный в Симферополе закрыт – пока до 19 мая, но на самом деле неизвестно, когда возобновится авиасообщение. Поэтому рассмотрим альтернативные способы перемещения. В Крым лучше ехать в начале лета, когда можно насладиться полупустыми пляжами, кристально чистой морской водой и не переполненными музеями. Поэтому будем ориентироваться на последние недели июня, а билеты искать на одного взрослого пассажира.

1. Самолет - автобус

Из московского аэропорта ”Домодедово” можно добраться до Крыма через сочинский аэропорт ”Адлер” за ~5 600 рублей в одну сторону.

Затем в Сочи пересесть на автобус до Симферополя, который доставит вас до места назначения за ~2 800 рублей.

Эта схема – не слишком быстрая, а на автобусе добираться для многих может оказаться некомфортно, но зато у вас будет возможность насладиться пейзажами юга России. Автобусы делают достаточно остановок, чтобы размяться и перекусить.

2. Поезд

Многими забытое из-за длительности маршрута, но не потерявшее романтику путешествие на поезде, сейчас стало как никогда актуальным. Только вообразите тот самый чай в жестяных подстаканниках, приятных соседей из других уголков России, делящихся вдохновляющими переживаниями и опытом, смену пейзажей за окном… Все это напоминает старые-добрые времена, когда самолеты еще не набрали свою популярность. Из Москвы в Симферополь цены начинаются от ~4 000 рублей в зависимости от того, какой маршрут вы выбираете.

3. Личный автомобиль

Многие сочтут этот вариант энергозатратным и длительным, однако в автопутешествии у членов семьи есть множество возможностей разнообразить отдых остановками в интересных местах и не зависеть ни от кого, кроме родственников, и ни от чего, кроме собственных желаний. От Москвы до Симферополя расстояние составляет 1728,1 км, и дорога занимает примерно сутки. Прибавьте к этому остановки для отдыха и прогулок с обязательными фотосессиями, чтобы запечатлеть все моменты начавшегося отпуска.

От любого вокзала Симферополя вы сможете добраться до туристического города на такси, электричке или автобусе. Кроме того, в Крыму развита система проката автомобилей. Поэтому здесь проблем уж точно не возникнет. Благоустроенные и дикие пляжи, дворцы и музеи, природа Крыма, гостеприимство его жителей – все это стоит того, чтобы приложить усилия к организации отпуска в 2022 году.