Песков: желание Финляндии вступить в НАТО угрожает России

12 мая. 13:12

Российское руководство не исключает сценарий, при котором Финляндия вступит в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Всегда рассматривала и анализировала самые разные варианта. Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО не делает мир и европейский континент более стабильным и безопасным", - акцентировал внимание представитель Кремля.

Далее Песков отметил, что расширение НАТО, безусловно, угрожает России. Говоря о том, даст ли Москва какой-то ответ, в случае принятия Финляндии в Североатлантический альянс, он сообщил, что все будет зависеть, в чем будет выражается этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к границам России.

"Есть действительный указ президента разработать перечень мер по укреплению наших флангов в связи с расширением НАТО. Это станет элементами специального анализа, чтобы разработать комплекс мер и обеспечить нашу безопасность", - заключил Песков.