Организатора и сотрудниц нелегального казино будут судить на Кубани

12 мая. 12:58

Семеро жителей Анапы предстанут перед судом в рамках уголовного дела об организации незаконных игорных клубов, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

"В период с марта 2020 по июнь 2021 года семь жителей города Анапы организовали пять игорных клубов, где проводили азартные игры на территории города и села Витязево", - пояснили в ведомстве.

Желающие играть приезжали в клубы по приглашению, как игровое оборудование использовалось биржевое программное обеспечение, игра велась на удаленных интернет-платформах.

В СУ СКР по Краснодарскому краю уточнили, что в работе преступной группы участвовал мужчина-организатор и шесть женщин-операторов "казино".

Дело расследовалось по ч.3 ст.171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета, совершенные организованной группой).

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.