Генпрокурор решил: Пашиняна вызовут на допрос

12 мая. 12:48

Генеральный прокурор Армении поручил вызвать премьер-министра Никола Пашиняна на допрос по делу, потерпевшими по которому проходят родители военных, погибших на Второй Карабахской войне. Об этом рассказал их адвокат Ваан Ованнисян.

По его словам, ходатайство родственников удовлетворено, но когда именно состоится допрос, пока не ясно, очередность действий устанавливает следователь.

"Прокурор признал в качестве потерпевших 27 человек, еще по 15 родственникам мы представили ходатайство", - цитирует юриста Sputnik Армения.