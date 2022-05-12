Крым превратится в центр спорта

12 мая. 12:47

Минспорт РФ планирует размещение региональных и федеральных спортивных центров на территории Крыма, сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

"Крым рассматривается как одна из территорий для возможного расположения там региональных и федеральных спортивных центров", - приводит слова собеседника ТАСС.

По его словам, уже предложен план реконструкции, ремонта, строительства спортивных баз, которые бы обеспечили подготовку по зимним и летним видам спорта в различных регионах нашей страны с учетом высотности. "Сейчас программа находится на согласовании правительства", - отметил министр спорта.