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Путин примет участие в саммите ОДКБ

Путин примет участие в саммите ОДКБ

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об участии президента России Владимир Путин в предстоящем саммите стран-членов Организации договора о коллективной безопасности в Москве 16 мая.

"16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака", - приводит его слова РИА Новости.

Песков отметил, что по итогам мероприятий информацию журналистам дадут генсек ОДКБ Станислав Зась и премьер Армении Никол Пашинян. Он также напомнил, что Армения сейчас является председательствующей страной в организации.

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