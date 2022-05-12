Двух мужчин попытались убить накануне вечером в Ереване

12 мая. 12:38

Попытка убийства двух мужчин была совершена накануне в Ереване, сообщение о преступлении распространил Следственный комитет Армении.

Преступление было совершено примерно в 17:25 на Арташатском шоссе. Пострадавшие с огнестрельными ранениями госпитализированы в одну из городских клиник.

Установлена личность подозреваемого - это житель Еревана 1988 года рождения, пишет Sputnik Армения.

Открыто уголовное дело по ст.34-104, ч.2, п.1, 6 (Покушение на убийство двух или более лиц опасным для жизни многих способом) и ст.235, ч.1 (Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса, идет расследование.