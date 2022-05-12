Байден назвал число американцев, умерших от COVID-19

12 мая. 12:31

Миллион граждан США скончались от коронавирусной инфекции, сообщил американский лидер Джо Байден.

"Сегодня мы отмечаем трагическую веху: COVID-19 унес жизни одного миллиона американцев. Миллион пустых стульев вокруг обеденного стола. Каждый из них - невосполнимая потеря", - цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.

При этом данные Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, свидетельствуют, что в Штатах пока зафиксировано 998 997 смертей от COVID-19.