Несколько майнинг-ферм прекратили существовании в Дагестане

12 мая. 12:28

Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили в Махачкале крупное майнинг-производство, информирует пресс-службы МВД по Дагестану.

Сообщается, что правоохранители изъяли почти 1,5 тыс единиц оборудования. "В ходе мероприятий обнаружено незаконное функционирование майнинг-ферм, изъято 1 476 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку цифровой валюты", - сообщает ведомство.

Уточняется, что собственники майнинг-ферм оказывали "платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов, вырабатывающих цифровую валюту", по факту решается вопрос о возбуждении уголовное дела.