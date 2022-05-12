"Лукойл" покупает Shell Neft

12 мая. 12:27

Компания "Лукойл" купит Shell Neft, которой принадлежит более 400 АЗС Shell и завод смазочных материалов в России, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

"ПАО "Лукойл" сообщает о заключении договора с дочерними компаниями Shell о приобретении 100% акций Shell Neft, занимающейся розничной продажей нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", - цитирует его ТАСС.

Shell Neft владеет 411 АЗС Shell, по большей части они расположены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также заводом смазочных материалов в Тверской области.

Сделку завершат после ее одобрения Федеральной антимонопольной службой.