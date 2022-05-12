Пассажиропоток в Дагестан вырос на более чем 17%

12 мая. 12:12

Международный аэропорт Махачкалы обслужил за майские выходные дни около 70 тыс человек, что на 17,5% больше результатов 2021 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

"С 30 апреля по 10 мая пассажиропоток в аэропорту Махачкалы составил 68 864 человека, превысив показатели аналогичного периода 2021 года на 17,5%", - сказано в сообщении.

Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Новосибирск, Международными - Дубай, Ереван, Стамбул и Бухара.

За текущий год количества пассажиров махачкалинского аэропорта Дагестане возросло почти на 50%, в том числе благодаря увеличению региональной маршрутной сети.