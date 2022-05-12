Структура армянского олигархата трансформируется

Наличие экономической свободы в Армении подвергалась сомнению в течение всей ее постсоветской истории. Разделение государства на сферы влияния воспринималось его руководителями по-разному. Так, первый президент Левон Тер-Петросян предпочитал договариваться с молодыми приватизаторами, Роберт Кочарян и Серж Саргсян сами возглавляли олигархическую пирамиду, премьер Никол Пашинян объявил войну одним олигархам, заручившись поддержкой других.

Крупный армянский капитал всегда ставил во главу угла собственные интересы; в парламенте заседали люди, под контролем которых находились крупные материальные ресурсы, используемые для расширения и защиты собственных капиталов. Причем противостояние старых и новых элит не мешало ни тем ни другим удерживать в своих руках разные отрасли экономики.

Попытаемся разобраться, кто из них чем управляет.

Землевладельцы

На вершине олигархической пирамиды располагаются владельцы крупных земельных участков и горнодобывающих предприятий. Это богатейшие люди Армении: экс-президенты Саргсян и Кочарян, лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян, бывший премьер Овик Абрамян. Причем в ведении лидера карабахского клана - Кочаряна - был также весь армянский экспорт и импорт. Земля и ресурсы – высшая ценность для армянских олигархов и некогда главный источник дохода незаконного сепаратистского режима на территории Азербайджана. Сегодня они выступают против любых миротворческих инициатив, направленных на нормализацию отношений между Ереваном и Баку, опасаясь безвозвратной потери деоккупированных Азербайджаном районов, а также приобретения иностранными инвесторами земельного фонда Армении. Поэтому лояльные олигархам СМИ намеренно запугивают население Армении, призывая сорвать миротворческий процесс, законсервировав ситуацию "до лучших времен".

Торговцы

Вслед за земельными олигархами идут торговцы. Это преимущественно люди, сумевшие в условиях ограниченной конкуренции создать крупные корпорации. К ним можно отнести основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, владельца компании "Aлекс групп" Самвела Алексаняна, владельца компания Grand Tobacco Гранта Варданяна. Подобно своим покровителям, а также деловым партнерам из окружения Кочаряна, владельцы торгово-промышленных предприятий ревностно реагируют на возможность диверсификации армянского рынка, не желая видеть на нем новых игроков. Нехватку импорта покрывают преимущественно смежные проекты между армяно-российскими и армяно-иранскими компаниями, где работа ведется по "национальной линии". Поэтому роль посредника между российскими и армянскими предпринимателями часто разыгрывается между армянскими олигархами.

Гуманитарии

Наиболее многочисленный срез армянского олигархата представлен в сфере услуг. Это бизнесмены, сумевшие сколотить состояние, обслуживая интересы правящих элит, в том числе в пространстве информационной политики: владелец концерна SIL Хачатур Сукиасян, бывший начальник таможенного комитета Армен Аветисян, ставший владельцем отелей и ресторанов, экс-секретарь Совета безопасности Артур Багдасарян, разбогатевший в системе частного высшего образования, лицензируя частные вузы в Армении.

Молодежь

К так называемой молодой олигархии относятся многочисленные армянские банкиры, многие из которых в своей время открыли вели бизнес на территории оккупированных районов.

Большинство армянских олигархов относится к стране как к своей вотчине, ресурсы которой поделены. Отход от идеи расширения ресурсной базы воспринимается крайне болезненно, поскольку деоккупация Азербайджаном своих земель и признание территориальной целостности республик Южного Кавказа ограничивают возможности армянского олигархата. Теперь этот олигархат пытается манипулировать армянами с тех территорий, которые более не подпадают под влияние крупного армянского капитала. Народ также рассматривается армянскими олигархами как ресурс, которому уготована участь принимать участие в региональных конфликтах под лозунгами "исторической справедливости". По сути именно к этому сейчас и призывает националистическая оппозиция на улицах Еревана.