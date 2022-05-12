Житель Карачаево-Черкесии ложно донес на бывшую жену, чтобы вернуть автомобиль

12 мая. 12:00

Житель Зеленчукской оговорил экс-супругу, о преступлении сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Десятого мая в дежурную часть поступил рапорт участкового о новых обстоятельствах, которые вспыли при рассмотрении заявления 29-летнего жителя Зеленчукской. Ранее он рассказал, что его бывшая жена угнала его "Приору".

Правоохранители выяснили, что в ноябре прошлого года заявитель сам передал машину в пользование 22-летней супруги.

"19 апреля 2022 года решением суда их брак был прекращен. Для того чтобы вернуть автомобиль, мужчина оговорил бывшую жену", - рассказали в управлении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).