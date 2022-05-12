В Ставрополе можно обменяться книгами и растениями

12 мая. 11:59

Гостей и жителей Ставрополья приглашают посетить "Экодвор", расположенный по адресу: улица Юго-Западный обход, 58 В (возле музея "Россия – моя история").

Здесь посетители с 11 до 14 часов смогут обменяться книгами и растениями, а также сдать вторсырье для дальнейшей переработки.

Принимается пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, стекло, металл, макулатуру (бумага и картон), бытовая техника, батарейки, упаковку "Тетра-Пак" и одежда.

Как отметили в пресс-службе мэрии Ставрополя, проект "Экодвор" существует в краевой столице с 2019 года. За это время волонтеры проекта провели свыше 50 экологических акций по раздельному сбору мусора.