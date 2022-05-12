Названа причина массовой гибели рыбы в озерах и реке Северного Казахстана

12 мая. 11:51

Специалисты выяснили причины замора рыбы на двух озерах и реке в Северо-Казахстанской области, рассказали в региональном департаменте экологии.

Местные исполнительные органы собрали и утилизировали 550 кг погибшей рыбы на озере Бугровое, 150 кг - на озере Пруд и 100 кг - на реке Чаглинка.

"Гибель рыбы произошла вследствие частичного промерзания мелководных участков водоемов", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

Для профилактики повторения ЧП специалисты посоветовали провести мелиоративный лов на озерах Бугровое и Пруд Кызылжарского района, а также проводить постоянный мониторинг их состояния.