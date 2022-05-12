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Названа причина массовой гибели рыбы в озерах и реке Северного Казахстана

Названа причина массовой гибели рыбы в озерах и реке Северного Казахстана

Специалисты выяснили причины замора рыбы на двух озерах и реке в Северо-Казахстанской области, рассказали в региональном департаменте экологии.

Местные исполнительные органы собрали и утилизировали 550 кг погибшей рыбы на озере Бугровое, 150 кг - на озере Пруд и 100 кг - на реке Чаглинка.

"Гибель рыбы произошла вследствие частичного промерзания мелководных участков водоемов", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

Для профилактики повторения ЧП специалисты посоветовали провести мелиоративный лов на озерах Бугровое и Пруд Кызылжарского района, а также проводить постоянный мониторинг их состояния.

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