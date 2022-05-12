В России выявили 4 065 новых случаев COVID-19

12 мая. 11:50

За минувшие сутки в России выявили 4 102 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 294, в Петербурге - 321, в Подмосковье - 26. В Краснодарском крае - 32, в Ставропольском крае - 11, в Крыму - 33, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 13, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 9, в Чечне - 8, в Ингушетии - 9, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 245 394.

Госпитализированы за сутки 3 353 человека, на 196,2% больше, чем накануне. Выздоровели - 6 930 пациентов, за все время - 17 626 344.

Умерли за сутки 111 человек, с начала пандемии - 377 359.