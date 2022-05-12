Студентов Донбасса приняли в СКФУ

12 мая. 11:39

Студентов из Донбасса зачислили в Северо-Кавказский федеральный университет, сообщил ректор Дмитрий Беспалов.

"На основании поданных заявлений и по результатам рассмотрения аттестационной комиссией в наш университет были зачислены в порядке перевода два студента из Донецкой Народной республики. Ребята продолжат обучения по направлениям подготовки "Перевод и переводоведение», а также "Туризм", - сообщил он.

Беспалов также отметил, что в СКФУ поступили обращения по вопросу перевода от 10 граждан, проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины, с которыми проведены консультации по процедуре перевода и возможностям зачисления для продолжения обучения в СКФУ.