Крупную партию сильнодействующих веществ нашли в запасном колесе у суетливого водителя в Дагестане

12 мая. 11:37

Сильнодействующие вещества в крупном объеме вез в своей машине житель Хасавюрта, сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

На четвертом километре автодороги "Хасавюрт-Бабаюрт" правоохранители остановили "ВАЗ-217030" для проверки документов.

"На законные требования правоохранителей водитель остановился, но вел себя суетливо, чем вызвал подозрения, как оказалось позже, вполне обоснованные", - пояснили в полиции.

В итоге 42-летний мужчина был доставлен в отдел, а в запасном колесе автомобиля, в багажнике, были найдены и изъяты сильнодействующие лекарства "Тропикамид", "Трамадол", "Лирика" и "Трамал", весом более чем 1,7 кг.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Идет расследование.