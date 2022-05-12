Казань принимает Дни чеченской культуры

12 мая. 11:26

В Казани с 11 по 13 мая проходят Дни чеченской культуры. Торжественные мероприятия приурочены к 100-летию республики.

В рамках празднования, жители Татарстана могут посетить спектакли, концерты и узнать об истории Национального музея Чечни.

"Сейчас как никогда очень важно поддерживать и развивать отношения между регионами и народами. У нас страна многонациональная, и очень важно друг друга понимать и говорить на одном языке, а это язык культуры. В этом году 100 лет исполняется моей родной республике, и это еще один повод рассказать о своей культуры, традициях и обычаях", - сказала глава Минкульутры Чечни Айшат Кадырова.

Замглавы Минкультуры Татарстана Дамир Натфуллин, в свою очередь, в беседе с журналистами сообщил, что регион планирует проведение дней татарской культуры в Чечне.